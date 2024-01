Xbox Game Pass: spuntano (di nuovo) notifiche sull'arrivo di Baldur's Gate, è la volta buona?

Stando a una serie di segnalazioni emerse in rete, tramite Game Pass è in arrivo Baldur's Gate I e Baldur's Gate II. Come potete vedere poco sotto, a vari giocatori sono arrivate delle notifiche che segnalano la disponibilità dei due classici videogiochi sul servizio in abbonamento.

In realtà, però, gli utenti segnalano che pur ricevendo questa notifica non è in realtà possibile scaricare i due giochi. Anche esplorando l'Xbox Store, il prodotto non è indicato come disponibile su Game Pass.

Le possibilità sono quindi due. Prima di tutto, è possibile che sia semplicemente un errore: Microsoft potrebbe aver inviato queste notifiche ma in realtà i due capitoli di Baldur's Gate non sono in arrivo su Xbox Game Pass.