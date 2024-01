Castlevania: Symphony of the Night si aggiorna su Sega Saturn con la Ultimate Version 1.0

Castlevania: Symphony of the Night per Sega Saturn (pardon Nocturne in the Moonlight) è stato aggiornato con il lancio della Ultimate Version 1.0 del Meduza Team (naturalmente non è ufficiale) che porta il gioco al livello della versione PS1, pur mantenendo tutti i contenuti extra della versione per la console di Sega: Maria Reinhardt come personaggio giocabile, due aree esplorabili extra e più oggetti ed equipaggiamento da raccogliere e usare.

Tutti i problemi tecnici della versione Saturn sono stati risolti, in particolare la schermata della mappa, i lunghi tempi di caricamento, le trasparenze, i frequenti rallentamenti e altri ancora. Inoltre è stata integrata una nuova traduzione inglese, dello stesso livello di quella ufficiale di Konami. Il tutto, ovviamente, completamente gratuito.