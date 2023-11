Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB. Lo sconto segnalato è di 90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.489€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 15 Pro Max utilizza un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion che garantisce un refresh rate di 120 Hz. Questo modello supporta anche la Dynamic Island, un nuovo modo per vedere avvisi e attività in tempo reale. La fotocamera principale è da 48MP. Il connettore è USB-C, non più il vecchio Lighting, ma il cavo USB-C è incluso.