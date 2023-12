Horizon MMO: un possibile titolo per il gioco online trapela da NCSoft

Un possibile leak potrebbe aver svelato il titolo del gioco online MMO basato sulla serie Horizon di Guerrilla Games, che in base alle voci di corridoio dovrebbe essere in sviluppo presso NCSoft, compagnia coreana specializzata in questo ambito.

Il titolo in questione sarebbe Land of Salvation, anche se il tutto va comunque preso come una voce di corridoio, senza nessuna consistenza ufficiale o conferma da parte delle compagnie nemmeno per quanto riguarda l'esistenza effettiva del gioco.

Il nome in questione emerge dalla registrazione di un nuovo dominio da parte di NCSoft, riferito proprio a Land of Salvation, che sembra dunque essere, quantomeno, un progetto in una qualche fase di elaborazione all'interno del team coreano.