Il dissipatore a liquido ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB è ora in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare in promozione un dissipatore a liquido ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 40%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 89,90€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il dissipatore a liquido ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB dispone di ventole TUF Gaming dotate di lame con design scanalato per ottimizzare il flusso d'aria e ridurre il rumore. È compatibile con processori Intel e AMD con tubi in gomma da 38cm e Bracket AM5 incluso. Il coperchio della pompa e la ventola ARGB permettono di sincronizzare gli effetti di luce con tutti i prodotti compatibili con AURA Sync. Infine, con il software Armory Crate è possibile controllare il dissipatore per personalizzare facilmente il tuo PC.