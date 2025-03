CD Projekt Red nel 2024 ha registrato incassi elevatissimi anche senza aver pubblicato alcun gioco

CD Projekt RED, la compagnia polacca dietro a Cyberpunk 2077 e The Witcher, ha svelato di aver registrato 240 milioni di euro di ricavi e profitti per 112,8 milioni di euro nel 2024. Si tratta del terza migliore annata di sempre per l'azienda. Un risultato notevole, specialmente considerando che l'anno scorso non ha pubblicato alcun gioco o espansione.

Questo dato è stato svelato dal CFO Piotr Nielubowicz durante il meeting con gli azionisti di CD Projekt che si è svolto ieri. Ha detto: "I nostri risultati finanziari per il 2024 sono davvero solidi: quasi 1 miliardo di PLN di ricavi consolidati e quasi 470 milioni di PLN di utile netto. Questo è il terzo risultato più alto nella storia della società - e il miglior risultato che abbiamo mai ottenuto in un anno senza grandi uscite."