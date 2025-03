La serie TV di Harry Potter pare aver trovato l'attore per Hagrid e potrebbe essere un'ottima scelta

Ricordiamo che Hagrid è il mezzo gigante amico di Harry, Ron ed Hermione. È lui che va a prendere Harry dagli zii per portarlo a Hogwarts. Il suo titolo è quello di Custode delle chiavi e dei luoghi di Hogwarts, oltre che guardiacaccia. Più avanti nella saga diventa anche il professore di Cura delle Creature magiche.

La serie TV di Harry Potter di HBO sta crescendo pian piano. Secondo i report, vari attori sono stati selezionati per il cast dello show televisivo dedicato al mondo del maghetto londinese. Ora, Deadline sta segnalando l'attore scelto per Hagrid.

L'attore scelto per Hagrid

Secondo i report, è Nick Frost, star di Shaun of the Dead, che interpreterà Hagrid nella serie TV di Harry Potter.

Deadline ha riportato che Frost è in trattative per interpretare il mezzo gigante. L'articolo fa anche notare che Frost sembra aver fatto suggerito che qualcosa sta per accadere sul suo profilo Instagram il 20 marzo.

Inoltre, tra le persone che segue sulla piattaforma sociale vi sono l'attore del Professor Silente - John Lithgow - e l'attore di Severus Piton - Paapa Essiedu -: questo ovviamente sta alimentando parecchie speculazioni.

Al momento, HBO ha mantenuto il massimo riserbo sul casting e ha rilasciato una dichiarazione a Deadline in cui afferma che commenterà questo tipo di notizie solo quando gli accordi saranno conclusi.

Pare inoltre che Hogwarts Legacy 2 sia in sviluppo con massima priorità in Warner Bros, collegato alla serie TV di Harry Potter.