Apex Legends rinvia la controversa modalità Ranked Rumble nella Stagione 22 per "miglioramenti"

In ogni caso, la modalità verrà inserita attraverso un aggiornamento all'interno della Stagione 22 di Apex Legends, che sta già attraversando diverse novità per lo sparatutto multiplayer di Respawn.

Non viene spiegato in maniera precisa il cambiamento al programma, ma è possibile che l'accoglienza un po' controversa che il pubblico sembrava aver dedicato all'annuncio del ritorno di Ranked Rumble abbia spinto Respawn a rivedere la modalità, considerando che il messaggio su X cita la volontà di applicare "cambiamenti e miglioramenti" all'opzione di gioco in questione.

Respawn Entertainment ha annunciato che la modalità Ranked Rumble , che sarebbe dovuta tornare in Apex Legends in questo periodo, è stata rinviata a data da precisare e verrà comunque inserita nel corso della Stagione 22, a causa di cambiamenti e miglioramenti da effettuare.

Una modalità da rivedere

Considerando l'attenta gestione dei contenuti e ancora di più del mantenimento del bilanciamento generale, il team è costantemente alle prese con uno studio chirurgico sugli elementi da inserire in Apex Legends, e queste variazioni nelle tempistiche di lancio dei nuovi contenuti sono da considerare normali.



Respawn ha infatti citato anche i feedback dei giocatori come motivo che ha portato alla decisione del posticipo per la modalità in questione, con il community manager Karen Lee a spiegare che il team è tornato di nuovo "alla lavagna" per rielaborarne le caratteristiche.

Ranked Rumble è una variante della modalità classificata standard di Apex Legends, con classifiche separate basate su ogni livello in cui i giocatori possono competere. La prima comparsa di questa aveva generato commenti contrastanti dagli utenti, cosa che ha spinto Respawn ad attuare delle modifiche.