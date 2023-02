Suicide Squad: Kill the Justice League, molte critiche ai menù stile Destiny

Uno degli aspetti più criticati di quanto si è visto di Suicide Squad: Kill the Justice League durante l'ultimo State of Play è stato sicuramente l'aspetto dei menù, secondo molti troppo simili per stile a quelli di Destiny.

Per alcuni i menù, che hanno svelato definitivamente la natura live service di Suicide Squad: Kill the Justice League, hanno rappresentato la pietra tombale per l'interesse verso il gioco. Il problema è che guardandoli molti hanno intuito dove vorrebbe andare a parare il nuovo gioco di Rocksteady: verso il grinding estremo.

Uno dei contestatissimi menù

"Mmm, sono sicuro che ci sarà moltissimo grinding," ha commentato un utente su Reddit, trovando il riscontro di altri giocatori, che hanno definito il grinding come uno dei grandi mali dei videogiochi moderni: "aggiungere 20 ore di gameplay ripetitivo a un gioco di 10 ore non aumenta il valore di un gioco, ma ne diminuisce la qualità."

C'è da dire che Rocksteady è uno studio di sviluppo cui si dovrebbe dare un po' di fiducia, visti i titoli che ha prodotto. Ma immaginiamo che molti temano l'effetto Babylon's Fall.