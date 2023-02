Sons of the Forest: su Steam la maggior parte delle recensioni sono positive

Su Steam al momento l'85% delle oltre 27.000 recensioni degli utenti per Sons of the Forest sono positive, il che è un ottimo risultato considerando che parliamo di un gioco ancora in early access e che va a braccetto con le vendite stellari registrate nelle prime ore dal lancio.

Giusto poche ore fa gli sviluppatori di Endnight Games hanno annunciato che sono state vendute oltre due milioni di copie di Sons of the Forest nelle prime 24 ore dal lancio, nel mentre il numero di giocatori contemporanei ha raggiunto un picco di 350.000 giocatori contemporanei, e probabilmente è destinato ad aumentare nel corso del weekend.

Sons of the Forest

Come dicevamo in apertura, una media di valutazioni "molto positiva" su Steam non è un risultato affatto scontato considerando che Sons of the Forest è al momento è in accesso anticipato e dunque inevitabilmente potrebbe presentare bug e glitch, vari elementi da rifinire, performance non ottimali, meccaniche di gameplay mal calibrate e meno contenuti rispetto a quelli previsti per la versione 1.00 (che tra l'altro sono tra i punti segnalati da chi ha deciso invece di esprimere un giudizio negativo). Lo sa bene Kerbal Space Program 2, lanciato giusto ieri in accesso anticipato, che sta ricevendo molte valutazioni negative.

Sons of the Forest sta andando alla grande anche su Twitch, dove ha registrato un picco di 769.285 spettatori, battendo la categoria "Just Chatting", la più popolare della piattaforma.