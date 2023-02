Final Fantasy 16: il team di sviluppo non ha voluto che fosse open world

Il team di sviluppo di Final Fantasy 16 ha fatto una scelta precisa per quanto riguarda la struttura di gioco, escludendo l'open world in modo da poter gestire il ritmo dell'avventura attraverso la storia.

A dirlo è stato il director Hiroshi Takai in un'intervista concessa alla testata giapponese Dangeki Online. in cui si è parlato anche del sistema di combattimento ispirato al job system di Final Fantasy V.

Si tratta di una scelta non solo legittima, ma anche una di quelle che troverà sicuramente il gradimento di tutti quei giocatori che non hanno apprezzato l'open world di Final Fantasy XV, considerato troppo vuoto e dispersivo proprio per la narrazione.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è attualmente in sviluppo per PS5. Uscirà il 22 giugno 2023 in esclusiva temporale per la console di Sony. Successivamente dovrebbe uscire anche su PC, ma non si sa ancora bene quando. Decisamente più dubbio l'arrivo su Xbox, soprattutto in presenza di accordi specifici tra Sony e Square Enix, come quello che ha impedito a Final Fantasy VII Remake di arrivare sulla console di Microsoft.