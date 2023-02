Gothic 1 Remake: presentate le nuove arpie

La software house Alkimia Interactive ha pubblicato un'immagine per mostrare le nuove arpie di Gothic 1 Remake. Lo scatto immortale una di queste terribili creature appollaiata su di una roccia in attesa di lanciarsi contro la vittima di turno, emettendo il suo terrificante verso. Vediamo l'immagine:

Le nuove arpie di Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake racconta dell'invasione del regno di Myrtana da parte degli orchi. Re Rhobar ha bisogno di una grande quantità di minerale magico per armare il suo esercito e decide di mettere al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis. Per impedire loro di fuggire, il sovrano chiede ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica, ma qualcosa non va per il verso giusto: la magia finisce fuori controllo e nelle miniere scatta una feroce rivolta. Il re è quindi obbligato a trattare con i capi della nuova fazione, che di loro devono anche lottare contro le sommosse interne. A cambiare il corso della storia sarà l'arrivo di un prigioniero sconosciuto.

Leggiamo quali sono le caratteristiche principali del gioco: