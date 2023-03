Assalto alla rocca del drago di Tiny Tina è gratis su Steam per i saldi primaverili

Assalto alla rocca del drago di Tiny Tina è gratis su Steam in occasione dei Saldi primaverili della piattaforma. Per chi non lo conoscesse, si tratta del più famoso DLC Di Borderlands 2, diventato un gioco autonomo per promuovere Tiny Tina's Wonderlands.

Che vi interessi o meno, è comunque un gioco regalato da aggiungere alla vostra libreria Steam. Quindi tutto quello che dovete fare per averlo è andare sulla pagina del gioco e cliccare sul tasto "Aggiungi all'account". Da quel momento Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica nelle Wonderlands (questo il titolo completo) sarà vostro da giocare subito o da lasciare nel backlog in attesa di tempi migliori per poterci giocare.

Ribadiamo che non avete bisogno di Borderlands 2 per giocarci e per sfruttarne tutte le modalità, compresa quella cooperativa.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina racconta: "La regina è stata catturata e il suo regno è in pericolo: solo tu e i tuoi amici potere riportare la pace in questa terra incantata ed eccentrica. Apriti la strada tra insidiose foreste, lugubri cripte e temibili fortezze, ma fai attenzione: la tua avventura può cambiare nel giro di un istante a causa degli allegri e caotici capricci di Tina. Tuffati in quest'epica avventura in stile gioco da tavolo e preparati per il combattimento fantasy della tua vita!"