Ubisoft sta sperimentando confezioni in cartoncino per i giochi, a cominciare da Skull and Bones

Nel suo ultimo report annuale, Ubisoft ha illustrato le proprie strategie ai fini della riduzione delle emissioni, e fra le varie iniziative della casa francese c'è anche la produzione di confezioni in cartoncino per i giochi, a cominciare da Skull and Bones.

Si tratta ovviamente di una questione molto delicata e l'approccio dell'azienda è stato di conseguenza piuttosto cauto, infatti l'unica versione retail del simulatore di pirati a presentare un packaging in stile cardboard è quella per PC, che non a caso include unicamente un codice per il download del gioco.

Una soluzione simile era stata adottata con Just Dance 2023 Edition, distribuito da Ubisoft unicamente in versione "code in box" e dunque senza includere un disco fisico all'interno della confezione.