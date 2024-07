La classifica del Nintendo eShop vede Luigi's Mansion 2 HD al comando: ecco la top 10 completa

Luigi's Mansion 2 HD è in testa alla classifica del Nintendo eShop, seguito da Minecraft e da Overcooked! 2, mentre la top five viene completata da Hades e Stardew Valley: merito delle ultime offerte disponibili sulla piattaforma digitale Nintendo.

Luigi's Mansion 2 HD Minecraft Overcooked! 2 Hades Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe EA Sports FC 24 Little Kitty, Big City Nickelodeon Kart Racers Dave the Diver

La prima posizione di Luigi's Mansion 2 HD era ovviamente attesa e ben meritata, vista l'eccellente qualità del remake e gli ottimi voti con cui è stato accolto dalla stampa internazionale, che confermano la bravura di Nintendo con le riedizioni.

In generale, la top 10 di questa settimana non presenta il solito monopolio dei first party della casa di Kyoto, che anzi occupano soltanto tre slot su dieci: come detto, è senz'altro merito delle ultime promozioni disponibili su eShop.