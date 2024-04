Apple ha tagliato le emissioni di gas serra di quasi il 60% nel corso di otto anni

Per raggiungere il suo scopo, Cupertino ha intrapreso diverse azioni: ha investito in energie rinnovabili e ha realizzato impianti sostenibili , compresi progetti eolici e solari sia negli Stati Uniti che in Europa.

Quattro anni fa, Apple aveva già raggiunto l'obiettivo "impatto zero" per le sue operazioni interne; diventare più efficienti nella produzione richiede però la collaborazione dei partner lungo la catena di approvvigionamento, specialmente in paesi come la Cina, dove storicamente l'attenzione è più incentrata sulla velocità e il costo piuttosto che sulla sostenibilità.

Apple ha inoltre investito nella costruzione sostenibile dei suoi dispositivi, progressivamente aumentando l'utilizzo di materiali riciclati per ridurre l'impronta di carbonio. Nel 2022, ad esempio, una parte significativa del cobalto e del litio nelle batterie proveniva da fonti riciclate, mentre il rame riciclato è stato utilizzato al 100% in componenti chiave di alcuni prodotti.

Altro che Shinra

L'iniziativa di Apple ha avuto un impatto positivo anche sui suoi fornitori

L'impegno di Apple per un design più sostenibile va oltre la semplice riduzione dell'uso di materiali vergini nei prodotti, includendo anche la graduale eliminazione della plastica dagli imballaggi.

Per esempio, i nuovi Apple Watch ed Apple Vision Pro sono confezionati al 100% con fibre riciclabili, mentre per gli altri prodotti la plastica nell'imballaggio rappresenta meno del 3%.

Oltre alla sostenibilità visibile nei prodotti, Apple ha introdotto filtri per l'aria riutilizzabili in tutti i suoi data center a livello globale, riducendo il consumo del 35%.

Inoltre, ha collaborato con l'Università della British Columbia per l'impiego di materiali biodegradabili e ha investito in tecnologie per il riciclo diretto dei dispositivi, come il robot Daisy.

Cupertino ha coinvolto anche i suoi clienti attraverso iniziative dedicate nella Giornata Mondiale della Terra, sensibilizzando sulle tematiche della sostenibilità.