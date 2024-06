Baldur's Gate 3: il tempo medio di gioco per utente su Steam è davvero incredibile

Stando a Michael Douse, il direttore editoriale di Larian Studios, i giocatori hanno speso in media 100 ore su Baldur's Gate 3 , una quantità di tempo davvero enorme, considerando le vendite di milioni e milioni di copie. Il dato fa riferimento alla versione Steam del gioco , non a quelle console. Comunque sia fatichiamo a credere che sia molto distanti, considerando la risonanza avuta dal gioco. Douse ha poi aggiunto che vorrebbe conoscere le persone che hanno fatto crescere la media, probabilmente per stringere loro la mano.

Dati a confronto

Il dato fornito da Douse è in linea con quello di VG Insights, le cui stime parlano di 91,6 ore per giocatore, con una mediana di 59 ore. Game World Observer ne ha approfittato per fare un confronto con altri giochi di ruolo molto famosi.

Badate bene, perché i dati seguenti provengono di VG Insights. Solitamente sono precisi, ma non è detto che lo siano al 100%, mancando informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

The Elder Scrolls V: Skyrim - 118,7 ore (la mediana è di 50,9 ore), il tempo di gioco medio/mediano per la Special Edition è 76/20,6 ore;

Elden Ring - 103,1 ore (la mediana è di 78,2 ore);

Fallout 4 - 92,6 ore (la mediana è di 30,5 ore);

Baldur's Gate 3 - 91,6 ore (la mediana è di 59 ore);

Dark Souls III - 81,9 ore (la mediana è di 36,7 ore);

Dark Souls II - 77,9 ore (la mediana è di 43,8 ore);

Cyberpunk 2077 - 75,6 ore (la mediana è di 48,4 ore);

Divinity: Original Sin 2 - 73,3 ore (la mediana è di 36,9 ore);

Kenshi - 69,8 ore (la mediana è di 14 ore);

Pathfinder: Wrath of the Righteous - 64,7 ore (la mediana è di 13,6 ore);

The Witcher 3: Wild Hunt - 62,7 ore (la mediana è di 15,9 ore);

Starfield - 58 ore (la mediana è di 35,2 ore);

Persona 5 Royal - 57,7 ore (la mediana è di 32,2 ore);

Fallout: New Vegas - 56,6 ore (la mediana è di 16,3 ore);

Like a Dragon: Infinite Wealth - 56,2 ore (la mediana è di 52,5 ore);

Mass Effect Legendary Edition - 54,2 ore (la mediana è di 14,9 ore). Media/mediana per i giochi originali: ME1 - 21,7/9,8 ore, ME2 - 33,3/21,6 ore, ME3 - 25,1/20 ore;

Pathfinder: Kingmaker - 52,6 ore (la mediana è di 14,2 ore);

Dark Souls (Prepare To Die Edition) - 50,9 ore (la mediana è di 15,6 ore);

Granblue Fantasy: Relink - 49,1 ore (la mediana è di 29 ore);

Persona 4 Golden - 44,7 ore (la mediana è di 19 ore).

Naturalmente l'aumento del tempo di gioco non significa molto in termini qualitativi. Va comunque detto che se le persone giocano molto a qualcosa, significa che quantomeno sono state catturate in qualche modo.