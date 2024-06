Il nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance 2 ha una data ufficiale, confermata da Warhorse

Il nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance 2 ha una data: potremo vederlo venerdì 7 giugno, nel corso dell'evento di apertura del Summer Game Fest, come già anticipato dal presentatore Geoff Keighley.

Ora però la notizia è ufficiale e Warhorse Studios l'ha pubblicata sui propri canali, come potete vedere nel post riportato in basso, che il team di sviluppo ha pensato bene di impreziosire con un'immagine inedita che ritrae Henry in dolce compagnia.

L'appuntamento è dunque fissato allo showcase del Summer Game Fest 2024, che potrete seguire in diretta qui su Multiplayer.it a partire dalle 23.00 del 7 giugno, in compagnia della redazione.