Fino a 64 TB e velocità folli di 56 GiB/s: la scheda AIC per SSD Sabrent Apex X16 Rocket 5 è fuori di testa

Sabrent non è nuova a creare soluzioni di archiviazione estreme, realizzate in collaborazione con Apex Storage. Ne è un chiaro esempio la gigantesca scheda AIC (add-in card) Apex X21 Destroyer che può ospitare fino a 21 SSD M.2 e che viene venduta alla modica cifra di 2.700€. Si tratta però di una scheda su interfaccia PCIe 4.0, quindi i 168 TB di memoria supportata non possono raggiungere il massimo delle velocità disponibili sul mercato.

Come risolvere questo annoso problema? Beh, sviluppando una scheda altrettanto enorme che lavori su PCIe Gen 5.0, ovviamente. È così che nasce la nuova fantasmagorica Sabrent Apex X16 Rocket 5 Destroyer, e noi oggi possiamo darvi i suoi primi dati di benchmark. Come potete vedere, questa nuova scheda Gen 5 di Apex può ospitare 16 SSD M.2 da 4 TB, per una capacità massima di ben 64 TB degli SSD Gen 5 più veloci sul mercato.

I dati di benchmark con Sabrent Apex X16 Rocket 5

La scheda utilizza uno slot PCIe x16 Gen 5 a singolo slot, lasciando ampio spazio per altre schede o persino per un'altra X16, che può essere combinata con la prima. La nuova scheda può essere abbinata anche ad altre schede della serie Apex, come la Sabrent Apex X21 Destroyer. La cosa più sorprendente però sono le velocità: la Sabrent Apex X16 Rocket 5 AIC può raggiungere velocità di ben 56 GiB/s in lettura sequenziale e 54 GiB/s in scrittura sequenziale. Per le IOPS casuali 4K, può raggiungere i 20 milioni di letture 4K e i 19 milioni di scritture IOPS. Per avere un confronto, un singolo SSD PCIe Gen 5, come il nuovo PNY CS3150-HS, arriva a velocità di lettura sequenziale di 11.500 MB/s e di scrittura sequenziale di 10.000 MB/s.

La Sabrent Apex X16 Rocket 5 sarà presto disponibile, a un prezzo tutto sommato abbordabile: solo 1.700€ spedizione inclusa. Gli ordini dovrebbero essere consegnati per agosto 2024: siete pronti ad acquistarla?