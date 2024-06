Finalmente vedremo Slitterhead al Summer Game Fest, il nuovo gioco del papà di Silent Hill

A dare l'annuncio è stata una fonte affidabilissima: Geoff Keighley, il patron del Summer Game Fest, che non ha aggiunto dettagli, ma ha pubblicato un nuovo artwork del gioco, che trovate allegato al post sottostante, e ha rimandato allo showcase per saperne di più.

Il nuovo gioco di Keiichiro Toyama, il padre della serie Silent Hill, sarà mostrato in occasione dell' evento inaugurale del Summer Game Fest . Stiamo parlando di Slitterhead e, più precisamente, ci sarà un video con il gameplay del gioco, non sappiamo se un trailer o altro.

Slitterhead potrebbe essere il nuovo Silent Hill che i fan stanno aspettando da anni, almeno nello spirito, considerando che Toyama ha già sottolineato che rispetto a quell'esperienza ci sono moltissime differenze. Più vicino a Slitterhead pare essere Forbidden Siren, di cui è stata ripresa l'idea di assumere diversi punti di vista durante il gameplay, anche se il gioco avrà delle peculiarità dovute all'ambientazione, la città di Hong Kong, e al genere, un gioco d'azione, che quindi esclude la presenza di meccaniche da horror psicologico. O, quantomeno, le limita. Toyama e i suoi vogliono realizzare qualcosa di diverso dal solito, pur rimanendo nel solco degli action horror in terza persona. Insomma, c'è molto da scoprire su questo gioco, di cui ancora sappiamo poco o nulla.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'inaugurazione del Summer Game Fest si terrà il 7 giugno 2024 alle ore 23:00. Come sempre, l'evento sarà trasmesso in live streaming, così da permettere ai videogiocatori di tutto il mondo di seguirlo. Noi di multiplayer.it lo faremo in diretta sul nostro canale Twitch e commenteremo ogni singolo annuncio e trailer mostrato.