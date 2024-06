Il lancio di Squad Busters su iOS e Android è stato eccellente: ecco quanto ha incassato

Quanto ha incassato Squad Busters al lancio? Il nuovo titolo sviluppato da Supercell è stato protagonista di un debutto eccellente su iOS e Android, tanto che i dati raccolti da Sensor Tower parlano di 1,1 milioni di dollari e 8,8 milioni di download solo nelle prime ventiquattro ore.

Considerando la grande esperienza e il talento del team finlandese, già autore di blockbuster come Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars, si tratta di numeri che non sorprendono più di tanto, e anzi rappresentano probabilmente solo la fase iniziale di un altro grande successo.

La vera sorpresa risiede magari nel breve periodo in accesso anticipato che ha preceduto il lancio ufficiale, visto che in genere gli studi cercano di prendersi più tempo per rifinire le esperienze sulla base dei feedback raccolti prima della distribuzione ufficiale.