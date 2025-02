DLSS migliora le prestazioni di Kingdom Come: Deliverance 2 e Final Fantasy 7 Rebirth

L'appassionante RPG firmato Warhorse Studios consente di utilizzare la DLSS Super Resolution per aumentare il frame rate . Inoltre, grazie alla NVIDIA App è possibile aggiornare l'upscaling al modello AI Transformer DLSS 4 per ottenere una qualità dell'immagine ancora superiore, abilitando anche il DLAA.

NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che supportano la tecnologia DLSS per il miglioramento delle prestazioni, e nella lista ci sono anche due importanti novità come Kingdom Come: Deliverance 2 e Final Fantasy 7 Rebirth .

Gli altri giochi supportati

La lista dei giochi che supportano NVIDIA DLSS include anche The First Berserker: Khazan, di cui è già disponibile una demo: l'action RPG sviluppato da Neople permette di utilizzare la DLSS Super Resolution per aumentare i fotogrammi e NVIDIA Reflex per ridurre la latenza, nonché ricorrere al DLSS per potenziare la resa visiva.

È inoltre possibile utilizzare i nuovi override DLSS 4 da NVIDIA App e aggiornare la DLSS Super Resolution al modello AI Transformer per potenziare ulteriormente la grafica, attivando eventualmente DLSS Multi Frame Generation per generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni frame renderizzato.

Fra i titoli che hanno ricevuto il supporto a NVIDIA DLSS ci sono infine Ninja Gaiden 2 Black (DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation), Ambulance Life: A Paramedic Simulator (DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation) e Level Zero: Extraction (DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation).