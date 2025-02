Kendrick Lamar ha reso omaggio a PlayStation durante il Superbowl

Durante l'esibizione non sono mancati i riferimenti ai litigi con Drake che hanno caratterizzato il 2024 di Lamar, ma molti hanno visto in questo evento una conclusione della storia ("game over") ed è significativo che l'artista abbia voluto porre fine agli screzi utilizzando i simboli di PlayStation.

Si è trattato di una sorpresa, visto che Lamar finora non aveva mai collaborato con PlayStation in maniera ufficiale: la sua unica esperienza con i videogiochi è legata a Beat Saber, che include alcuni dei brani del rapper nella sua colonna sonora.

Non il momento migliore per uno spot?

Se è vero che un riferimento videoludico al Superbowl è sempre gradito, in questo caso specifico alcuni utenti hanno fatto notare che magari è arrivato troppo a ridosso del down del PlayStation Network di questo fine settimana, che si è protratto per svariate ore creando non pochi disagi ai giocatori.

Non è certo un caso se Sony ha annunciato compensazioni per gli utenti, regalando loro cinque giorni di abbonamento gratuito a PlayStation Plus, mentre la beta di Monster Hunter Wilds è stata estesa al fine di recuperare il tempo perduto.