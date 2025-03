DOOM: The Dark Ages conterrà varie scene d'intermezzo narrative e id Software spiega il perché

DOOM non è mai stata una serie che si è persa molto in chiacchiere, anzi: la reticenza del protagonista è diventata praticamente un simbolo del franchise, ma nonostante questo in DOOM: The Dark Ages ci saranno varie scene d'intermezzo a carattere narrativo, e id Software ha recentemente spiegato il perché di questa scelta.

A quanto pare, la decisione di dare maggiore rilievo alla storia in DOOM: The Dark Ages deriva dalle richieste del pubblico, o comunque dal manifestato interesse per una maggiore conoscenza della storia e della "lore" della serie, che ha spinto gli sviluppatori a dedicarsi un po' di più a questo aspetto.

Non significa che DOOM: The Dark Ages conterrà ore di filmati d'intermezzo con dialoghi, ovviamente, ma lascerà un po' più di spazio alla narrazione rispetto a quanto visto finora nei capitoli precedenti, per venire incontro ai desideri degli utenti.