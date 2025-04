Il nuovo film di Resident Evil sarà completamente differente dai precedenti e sarà fedele ai videogiochi

Per chi non lo sapesse, dopo la serie di pellicole con protagonista Milla Jovovich, gli adattamenti cinematografici di Resident Evil inaugureranno un nuovo saga con un film reboot atteso per il 18 settembre 2026 . Il progetto sarà diretto da Zach Gregger, il regista di Barbarian, grazie allo sforzo congiunto di Costantin Film (la casa che possiede i diritti cinematografici) e PlayStation Production.

Cregger vuole la tensione e il brivido tipico dei videogiochi

Per l'appunto Cregger vuole discostarsi dallo stile della precedente saga cinematografica, che usava come base quella dei videogiochi ma con una protagonista originale e storie man mano sempre più incentrate sull'azione anziché l'horror. Piuttosto, il regista vuole creare un film che rappresenti perfettamente la tensione e la sensazione di pericolo costante che si percepisce nei videogiochi.

"C'è un momento che si presenta in quasi tutti i giochi di Resident Evil in cui ti ritrovi in un passaggio buio, la tua salute è quasi a zero e non c'è via di scampo. Devi attraversarlo, ma sai che nell'oscurità c'è qualcosa di terribile per te", ha detto Cregger durante una presentazione al CinemaCon.

Uno scatto dal remake di Resident Evil 4

"È un brivido che i giochi di Resident Evil hanno perfezionato", ha aggiunto. "Il mio film sarà costruito nello spirito di quei giochi e seguirà un protagonista centrale dal punto A al punto B, mentre scende sempre più all'inferno".