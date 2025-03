Il film reboot di Resident Evil ha una data di uscita ufficiale

Sony ha annunciato la data di uscita ufficiale del film reboot di Resident Evil: la pellicola diretta da Zach Cregger farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 18 settembre 2026.

Dopo aver confermato l'interesse per il franchise, che rischiava di finire nelle mani di Warner Bros., la casa giapponese ha scritturato un regista appassionato del survival horror di Capcom. "Sono un fan sfegatato di questi giochi da decenni, e poter portare questa incredibile storia sul grande schermo è un vero onore", ha dichiarato Cregger.

"Il mondo di Resident Evil interpretato attraverso la visione di Zach si pone come un qualcosa di irresistibile", ha detto invece Robert Kulzer di Constantin Film, che produrrà il progetto come già fatto con i precedenti film della saga, in collaborazione con Vertigo Entertainment e PlayStation Productions.

"Zach è uno dei registi emergenti più talentuosi e interessanti degli ultimi anni. Il suo approccio geniale nel rilanciare e rinnovare questo leggendario franchise farà di Resident Evil una delle nostre uscite più importanti del 2026", ha dichiarato infine Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group.