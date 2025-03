Google Pixel 9a, un leak svela una colorazione inedita e dettagli del modulo fotocamere

In base a quanto riportato da Evan Blass sul social network X, Google Pixel 9a offrirà un'inedita colorazione, dal nome " Iris ". Un'altra caratteristica trapelata dal leak consiste nel modulo fotocamere posteriore, che presenterà una sporgenza davvero minima rispetto alla rimanente superficie posteriore, ispirandosi ai modelli di smartphone di qualche anno fa e prendendo nettamente le distanze dalle proposte attuali, che propongono spesso e volentieri soluzioni ben più sporgenti, come nel caso di Samsung Galaxy S25 e iPhone 16 Pro.

Google Pixel 9a: quando uscirà?

Non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per Google Pixel 9a, che secondo alcuni rumor potrebbe essere presentato nel corso di questo mese.

Visione laterale di Google Pixel 9a

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.