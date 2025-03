Il pubblico cinese ha superato il 50% dell'utenza di Steam

Ormai Steam parla per la gran parte cinese . Valve ha recentemente pubblicato l'ultimo Sondaggio Hardware & Software della piattaforma, realizzato raccogliendo i dati deglli utenti che si sottopongono volontariamente allo stesso, secondo cui si è registrata una crescita de 20,88% degli utenti di lingua cinese a febbraio 2025. L'enorme balzo in avanti ha portato la percentuale totale di utenti cinesi al 50,06% , un aumento significativo rispetto al 29,18% di gennaio. Per confronto, la percentuale di utenti Steam di lingua inglese nel febbraio 2025 è stata del 23,79%.

Una crescita sostenuta

Normalmente, a febbraio gli utenti cinesi su Steam sono sempre aumentati, per via del Capodanno lunare (le festività portano sempre ad aumenti nei vari territori), ma quest'anno la crescita è stata più marcata del solito.

Per dire, durante il periodo natalizio la percentuale mensile di utenti di lingua inglese ha raggiunto il 42,14%. Per il Capodanno cinese, l'aumento di utenti era stato decisamente più contenuto negli anni passati, con percentuali intorno al 10% o meno. Ad esempio, nel febbraio 2024 si è registrato un aumento del 7,26%.

L'ultimo sondaggio hardware di Steam

Insomma, la crescita del 2025 è stata davvero eccezionale. Uno dei fattori trainanti è stato probabilmente Black Myth: Wukong di Game Science, che ha venduto 20 milioni di copie in soli due mesi, diventando un vero e proprio fenomeno in patria.

Comunque sia, i titoli di spessore provenienti dalla Cina sono sempre più presenti, quindi è normale che molti giocatori cinesi siano attratti da Steam, dove possono acquistarne di nuovi e di vecchi. La Cina è anche uno dei territori in cui le vendite di PC da gioco sono in crescita, con il pubblico locale che sembra apprezzare enormemente gli ultimi ritrovati tecnologici. Inoltre, secondo il Rapporto sull'Industria dei Videogiochi in Cina del 2024, il mercato cinese dei giochi per console nel 2024 è cresciuto del 55,13% su base annua, ed è probabile che non si fermi qui.