TEKKEN 8 Collector’s Edition per PS5 in offerta su Amazon

Se sei un fan della saga di TEKKEN, questa è l'occasione perfetta per aggiungere alla tua collezione l'edizione speciale del nuovo capitolo. La TEKKEN 8 Collector's Edition per PS5 è ora in offerta su Amazon a 180,32€, con un risparmio di ben 99,67€ rispetto al prezzo consigliato di 279,99€. Puoi trovarla cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questa edizione limitata è venduta e spedita da Amazon, con la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni. Considerando la rarità delle Collector's Edition di TEKKEN, è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Lo sconto del 36% è uno dei più alti mai visti per un'edizione da collezione di questo calibro.