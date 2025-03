Il nuovo Battlefield è stato vittima di un clamoroso leak durante i playtest

Esporre al pubblico dei social video basati su di una versione molto preliminare del nuovo Battlefield rappresenta infatti una delle situazioni più rognose e frustranti che si possano immaginare per gli sviluppatori.

La cattiva notizia è che una fuga di materiali del genere già il primo giorno non lascia presagire nulla di buono e potrebbe avere delle serie ripercussioni sullo sviluppo del gioco e sulle attività promozionali correlate.

La buona notizia è che le sequenze mostrano meccaniche in linea con la tradizione della serie DICE , che sembrano già piuttosto solide sebbene il progetto si trovi ancora in una fase ampiamente preliminare.

Il nuovo Battlefield è stato vittima di un clamoroso leak , con alcuni utenti che hanno condiviso diversi video di gameplay ignorando bellamente gli accordi di non divulgazione legati alla partecipazione ai playtest , cominciati oggi.

Ad ogni modo, c'è grande entusiasmo

L'incidente che si è verificato nelle scorse ore nulla toglie al grande riscontro ottenuto dalla presentazione di Battlefield Labs, che ha sorpreso anche Electronic Arts e rivela molto della passione di una community che attendeva con trepidazione un annuncio simile.

Il publisher ovviamente si è già attivato per far rimuovere i video trafugati, che immaginiamo avranno vita breve sulle piattaforme social. Seguirà immancabilmente un processo di verifica per capire chi abbia condiviso i filmati.