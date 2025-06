Ricavi sotto le stime nel 2024 per l'intero mercato dei videogiochi, calano le console

L'anno scorso, la società di analisi Newzoo ha pubblicato più volte le sue previsioni sui ricavi per il mercato dei videogiochi nel 2024. Non le ha azzeccate. Purtroppo le stime sono state disattese, almeno stando ai dati reali raccolti dalla compagnia stessa, che parlano di un mercato globale dei videogiochi di 182,7 miliardi di dollari (+3,2% rispetto al 2023). Inizialmente, la società aveva previsto ricavi per 189,3 miliardi di dollari, rivedendoli in seguito a 187,7 miliardi. Il segno è comunque positivo, ma non quanto si pensasse.