Beyond Good & Evil 2 ha una nuova lead writer, lo sviluppo continua

Dopo alcune notizie sul fatto che Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e vegeto, arriva una conferma piuttosto tangibile dal fatto che lo sviluppo sul gioco Ubisoft stia continuando, visto che ha ottenuto una nuova lead writer proprio in questo periodo.

Sarah Arellano è dunque la nuova lead writer che si occuperà della parte narrativa di Beyond Good & Evil 2 e si tratta di una veterana dell'industria videoludica. Precedentemente, la Arellano ha lavorato presso Blizzard, in particolare su World of Warcraft, e prima ancora presso Volition su Saints Row, tra le altre cose.



L'annuncio del suo arrivo all'interno di Ubisoft come lead writer di Beyond Good & Evil 2 è giunto nella forma che rappresenta ormai una tradizione per questi casi: un breve video registrato direttamente dal proprio schermo mentre modifica la bio di Twitter per inserire il nuovo ruolo e far capire a tutti a cosa stia lavorando adesso.

Non ci sono altri dettagli per il momento, ma un'assunzione del genere significa che i lavori sul gioco chiaramente continuano. Potrebbe significare anche che questi siano destinati a proseguire ancora per un po', considerando che si tratta di un ruolo di rilievo, evidentemente vacante o in necessità di un cambiamento di rotta.

In ogni caso, l'importante al momento è avere ulteriore conferma che Beyond Good & Evil esista ancora. In effetti, le indicazioni in questo senso cominciano ad essere già diverse, tra la conferma di Ubisoft sullo sviluppo attivo e il fatto che, secondo Tom Henderson, sia iniziata la fase di playtesting esterno per il gioco, dunque attendiamo ulteriori aggiornamenti.