Joker: Folie à Deux, primo teaser trailer pubblicato da Lady Gaga

Lady Gaga ha pubblicato il primo teaser trailer di Joker: Folie à Deux, confermando la data di uscita del film al cinema (4 ottobre 2024) e la sua stessa partecipazione alla pellicola.

Come sappiamo, la data di uscita di Joker: Folie à Deux è stata anticipata ieri da Deadline, ma la presenza di Lady Gaga nel film era ancora in forse e non erano stati pubblicati materiali a corredo, sebbene il teaser in realtà mostri ben poco di ciò che vedremo nel sequel.

Quel che è certo è che si tratterà di un progetto davvero peculiare, molti dicono addirittura si tratterà di un musical o comunque includerà questo genere di elementi, e siamo curiosi di capire dove il regista Todd Phillips andrà a parare.

Nella recensione di Joker abbiamo parlato di come Joaquin Phoenix abbia fornito un'interpretazione cruda e realistica del celebre personaggio, distante rispetto alle altre produzioni del DC Extended Universe e apparentemente slegato da esse.