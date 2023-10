Microsoft: acquisizione di Activision Blizzard King è stata il capolavoro del presidente Brad Smith

Secondo il Financial Times, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata resa possibile dall'opera del presidente della compagnia Brad Smith, che guida il team di legali della casa di Redmond.

Smith, entrato in Microsoft nel 2002, dopo che Microsoft aveva rischiato di essere spaccata dalla corte USA, e nominato presidente nel 2015, avrebbe usato tutta la potenza di fuoco della compangia in termini legali, politici e di lobbismo, per portare a casa il risultato. Considerate che stiamo parlando di una macchina che conta centinaia di persone per un costo complessivo di più di un miliardo di dollari l'anno.