Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV è in prenotazione su Amazon

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV è ora in prenotazione tramite Amazon Italia . Il prezzo è 79,99€ e la data di uscita è il 24 luglio. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Si tratta di un gioco in prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero una volta che avete fatto l'ordine Amazon si occupa in modo automatico di tenere sotto controllo l'andamento del prezzo e se viene proposto uno sconto tale nuovo prezzo più basso viene applicato in modo definitivo alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate fare alcunché. Vi viene assicurato così il "prezzo minimo".

Cosa è incluso in Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

All'interno di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV trovate i gioco base che è già disponibile su Nintendo Switch 1, con una grafica migliorata, ma anche un sacco di novità basate sulle funzioni di Nintendo Switch 2.

Un minigioco con i Joy-Con 2 in versione mouse in Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

In questa versione potete usare il CameraPlay per far apparire i volti dei giocatori nel mezzo dell'azione. Inoltre, con la videocamera vengono letti i vostri movimenti, per agire in modo unico in alcuni minigiochi. Potrete usare anche la funzione mouse dei Joy-Con 2. Ci sono 20 nuovi minigiochi, la nuova modalità Bowser Show e la Jamboree Express.