Un Film Minecraft influenza ancora la classifica del Nintendo eShop

Il brillante It Takes Two di Hazelight Studios è riuscito a rientrare nella top 10 in ottava posizione, lasciandosi alle spalle Overcooked! 2 e Stardew Valley, che imperterrito continua a macinare numeri assolutamente mostruosi .

La classifica digitale

Per quanto riguarda la classifica dedicata ai giochi disponibili nel solo formato digitale, si assiste a un avvicendamento in vetta, con Among Us che strappa la prima posizione all'appena citato Stardew Valley, sistemato dopo i recenti problemi della versione Nintendo Switch.

Among Us Stardew Valley Hello Kitty Island Adventure SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off Dave the Diver Paper Trail Hole io Balatro Hollow Knight The Oregon Trail

Hello Kitty Island Adventure resiste nelle posizioni più alte della top 10, ma stanno facendo molto bene anche titoli come SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off, Dave the Diver e naturalmente Balatro, accolto con grande entusiasmo ormai su tutte le piattaforme.