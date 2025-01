Gli OLED saranno più luminosi grazie a un nuovo strato, ma i miglioramenti potrebbero richiedere del tempo

Negli ultimi anni la ricerca nel campo degli OLED si sta concentrando principalmente sull'ottimizzazione delle prestazioni dei pannelli. In questo processo gioca un ruolo cruciale l'ingegneria interfacciale, un campo degli studi che cerca di trovare il modo migliore per far "parlare" tra loro i diversi strati di un dispositivo, come ad esempio gli elettrodi e gli strati attivi che emettono luce o rilevano segnali.

In particolare, si è scoperto che l'introduzione di strati interfacciali tra gli elettrodi e gli strati attivi degli OLED può migliorare significativamente l'iniezione e il trasporto di carica, riducendo le perdite di energia e aumentando l'efficienza complessiva del dispositivo. E a tal proposito uno studio recente ha dimostrato il potenziale dei cloruri metallici, come il cloruro di sodio (NaCl), il cloruro di cesio (CsCl), il cloruro di rubidio (RbCl) e il cloruro di potassio (KCl), come strati interfacciali alternativi nei dispositivi optoelettronici, in particolare negli OLED.