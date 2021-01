Humankind: Amplitude presenta in video l'IA e le personalizzazioni dei leader

Amplitude ha pubblicato un nuovo video dedicato alle tante novità che provano a rendere Humankind molto più di un semplice clone di Civilization 6. In questo video lo studio in seno a SEGA ha presentato l'IA e le personalizzazioni dei leader che condurranno i diversi popoli verso la gloria di questo atteso 4X.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sia il gioco, vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima di Humankind.

In questo filmato si parla di una caratteristiche che in molti hanno intravisto, ma non hanno ancora avuto modo di approfondire: gli avatar e le loro AI. In Humankind, tutte le civiltà saranno rappresentate da un avatar e i giocatori potranno personalizzarlo in modo che li rappresenti. Sarà poi persino possibile condividere online le proprie creazioni.

La personalizzazione, però, non è solo visiva: si potrà anche modificare il comportamento di questo avatar. Ci sono tre aspetti in questa personalizzazione dell'AI:

Archetipi : Le tendenze generali e il comportamento del tuo Avatar. Cerca di pianificare le strategie molto in anticipo o agisce d'istinto? E' un fedele alleato o ti pugnalerà alle spalle in un batter d'occhio? Porterà rancore se farai lo stesso con lui? Puoi modificarlo su diversi aspetti in entrambe le direzioni, ma scegli attentamente.

: Le tendenze generali e il comportamento del tuo Avatar. Cerca di pianificare le strategie molto in anticipo o agisce d'istinto? E' un fedele alleato o ti pugnalerà alle spalle in un batter d'occhio? Porterà rancore se farai lo stesso con lui? Puoi modificarlo su diversi aspetti in entrambe le direzioni, ma scegli attentamente. Bias : molto più specifici degli archetipi. Rappresentano una sorta di stranezza o quasi un'ossessione che avrà il tuo avatar AI. Non ti arrendi mai fino alla fine o ti rifiuti di cedere a qualsiasi richiesta? Il tuo avatar può fare lo stesso. O forse ami l'idea di scegliere una cultura dell'era antica per portarla all'era contemporanea? Potresti anche ambire a quello per il tuo Avatar.

: molto più specifici degli archetipi. Rappresentano una sorta di stranezza o quasi un'ossessione che avrà il tuo avatar AI. Non ti arrendi mai fino alla fine o ti rifiuti di cedere a qualsiasi richiesta? Il tuo avatar può fare lo stesso. O forse ami l'idea di scegliere una cultura dell'era antica per portarla all'era contemporanea? Potresti anche ambire a quello per il tuo Avatar. Punti di forza: Infine, puoi dare al tuo Avatar determinati punti di forza, bonus passivi che puoi usare per integrare lo stile di gioco che vorresti per il tuo Avatar. Se sei un giocatore a cui piacciono le guerre e le battaglie, forse vuoi che le unità emblematiche del nostro Avatar siano più potenti. Forse preferisci la ricerca e il commercio, quindi preferiresti dare al tuo avatar un piccolo impulso alla generazione di scienza e denaro.

Naturalmente, alcune di queste opzioni e combinazioni sono più forti di altre, quindi viene assegnato a ciascuna un punteggio che dovrai raggiungere per aggiungerle all'Avatar. Altre opzioni potrebbero non essere disponibili all'inizio e potranno essere sbloccate tramite gli obiettivi del gioco.

Cosa ne pensate?