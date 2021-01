GTA: come sarebbero Claude, Niko Bellic, Tommy Vercetti e CJ in un remake?

Il 3D artist Hossein Diba ha deciso di usare Zbrush e Marmoset per ricreato dei modelli in 3D di 4 tra i più amati protagonisti di GTA. Stiamo parlando di Claude di GTA 3, di Niko Bellic di GTA IV, di Tommy Vercetti di Vice City e di CJ di San Andreas. Questo lavoro ci consente di immaginare come potrebbero apparire questi iconici personaggi in un ipotetico remake.

Questo perché, anche se è ancora attivo e sta persino per arrivare su PS5 e Xbox Series X/S, sono ormai passati ben 8 anni da GTA V. E, nonostante sia ancora fresco nella memoria, soprattutto grazie alle due espansioni, GTA 4 è un gioco di 13 anni fa. San Andreas è quasi maggiorenne, Vice City compirà 19 anni il 29 ottobre, mentre il 22 dello stesso mese Grand Theft Auto III spegnerà 20 candeline.

Detto in altre parole, è passato tantissimo tempo da quando questi giochi sono arrivati nei negozi e hanno riscritto le regole del settore. Nonostante il volto di ognuno dei protagonisti sia ben stampato nella nostra mente, in realtà molti di loro sono poco più di un ammasso di poligoni poco rifiniti, che avrebbe proprio bisogno di una svecchiata.

In attesa di un remake ufficiale, in questi giorni si sta parlando tanto del ritorno dei vecchi episodi, come GTA 4: Complete Edition, su PS5 quanto di un possibile annuncio di GTA 6 durante il Superbowl, Hossein Diba ha voluto mostrarci come i diversi protagonisti sarebbero se comparissero in un gioco moderno.

Inutile dire che, anche in questo caso, Tommy Vercetti, con la sua camicia colorata, vince a mani basse: cosa ne pensate?