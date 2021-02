Nintendo Switch domina inizio febbraio 2021, non c'è traccia di PS5 e Xbox in UK

Un'altra settimana si è conclusa e ancora una volta Nintendo Switch può vantarsi di aver dominato la classifica. Parliamo precisamente della classifica dei giochi scatolati più venduti in UK a inizio febbraio 2021: il Regno Unito, lo ricordiamo, è uno dei mercati più grande d'Europa e importante indicatore della saluta generale del mondo videoludico nel Vecchio Continente. Inoltre, nella classifica non vi è quasi traccia di PS5 e Xbox Series X|S.

La classifica vede al primo posto Animal Crossing: New Horizons, che non si è mosso rispetto alla scorsa settimana, pur avendo subito un -13% nelle vendite. Anche la seconda posizione non è cambiata: ritroviamo infatti Mario Kart 8 Deluxe che è calato solo dell'1%. La terza posizione viene ottenuta ancora una volta da Call of Duty Black Ops Cold War. In quarta posizione, ma con solo 52 unità in meno rispetto a COD, troviamo Ring Fit Adventure: questa settimana, quindi, Nintendo Switch ha quasi ottenuto il podio completo.

Non disperate, però, perché la quinta posizione è ancora una volta di Switch, precisamente con Minecraft. Anche se in calo (dalla quarta posizione della scorsa settimana alla sesta di questa) c'è anche l'immortale GTA 5, che batte Just Dance 2021 (7° posizione), FIFA 21 (8° posizione), Super Mario 3D All-Stars (9° posizione) e Assassin's Creed Valhalla (10°), Come potete vedere cinque posizioni su dieci sono di giochi in versione Nintendo Switch, quattro dei quali esclusivi. PS5 e Xbox Series X|S, invece, non hanno esclusive in classifica di inizio febbraio 2021.

Ovviamente, parte delle vendite di terze parti come Call of Duty Black Ops Cold War e Assassin's Creed Valhalla contano versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma chiaramente non si tratta di cifre comparabili a quelle di Nintendo Switch. Le limitate scorte delle console next-gen condizionano dopotutto le vendite dei giochi: nelle settimane durante le quali nuove console vengono vendute, possiamo infatti vedere che giochi come Marvel's Spider-Man Miles Morales risalgono rapidamente.

La prossima settimana, ricordiamo, arriverà anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch, quindi siamo certi che la classifica sarà ancora a tema Nintendo Switch. Infine, vi segnaliamo che Werewolf The Apocalypse - Earthbound ha ottenuto la 36° posizione: un risultato notevole considerando la bassa qualità, come raccontato nella nostra recensione.