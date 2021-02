Fortnite: costumi di San Valentino scoperti in anticipo, eccoli

Molti se lo ricorderanno, ma in caso contrario ve lo diciamo noi: San Valentino è quasi arrivato. Questo inizio 2021 rischia di non essere tra i più romantici, a causa della pandemia di COVID-19, ma c'è uno spazio nel quale possiamo festeggiare senza rischi: parliamo ovviamente di quello videoludico. Anche Fortnite si prepara a festeggiare la festa degli innamorati con nuovi costumi, che abbiamo già avuto modo di scoprire grazie ai dataminer del battle royale.

Come potete vedere in calce, infatti, iFireMonkey ha condiviso alcune immagini dedicate ai cosmetici e, in particolar modo, ai costumi di San Valentino di Fortnite Battaglia Reale. Secondo quanto indicato dal dataminer e leaker tramite Twitter, l'update 15.40 dovrebbe arrivare questa settimana, attivando così anche le missioni dedicate a San Valentino.

I due costumi di Fortnite si chiamano, in originale, Cuddle King (Re delle coccole) e Lovely (Amorevole). La missione di San Valentino chiede solo di "Scegliere un personaggio per essere il/la valentino/a di Lovely". Sappiamo però che i due costumi non sono ancora completi e quindi un update 15.40 sarà d'obbligo.

Anche se abbiamo già visto i costumi di San Valentino di Fortnite, questo non significa che non vi siano altre novità in arrivo. È infatti possibile che Epic Games abbia deciso di cambiare la mappa in qualche modo. Di certo ci sarà un nuovo evento a tempo limitato. I dettagli dovrebbero arrivare a breve.

