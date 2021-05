Summoners War: Lost Centuria, la recensione

Nel caso non ve ne siate accorti, gli RPG gacha hanno praticamente invaso il mercato mobile in questi ultimi anni e dopo aver saturato l'ambiente stanno infine iniziando lentamente a indietreggiare, ma questo non significa che i publisher abbiano intenzione di abbandonarli del tutto: la cosa positiva è che, se non altro, ora si cerca di introdurre qualche caratteristica diversa nel gameplay solito, come dimostra questa recensione di Summoners War: Lost Centuria. Il gioco di Com2us è stato presentato diversi mesi fa e lanciato in beta già alla fine dell'anno scorso, arrivando finalmente in forma completa in questi giorni, anche grazie ai numerosi feedback raccolti dall'utenza che a dire il vero sono stati accolti solo in maniera parziale. Ne è venuto fuori un gioco piuttosto raffinato nelle meccaniche e molto coinvolgente dal punto di vista del gameplay vero e proprio, ma che risulta comunque penalizzato da un modello di monetizzazione che spinge inesorabilmente verso il pay to win: questa deriva era visibile fin dalla fase di beta ed è stata fatta presente agli sviluppatori, ma il modello di business adottato evidentemente non è stato modificato più di tanto, contrariamente alle ottime implementazioni effettuate sul fronte del gioco stesso.

Summoners War: Lost Centuria si incentra su combattimenti PvP tra due giocatori, ognuno che gestisce un party di 8 combattenti e 3 carte-magia

Si parte dalla base impostata già da Summoners War: L'Arena Celeste più di un lustro fa e anche in questo caso abbiamo a che fare con un gioco impostato specificamente sul multiplayer PvP, nel quale lo scontro avviene fra due giocatori umani e già questo determina un'attenzione particolare alla costruzione del sistema di combattimento. Ci sono elementi single player, modalità e missioni secondarie, ma queste servono soprattutto ad accumulare qualche punto esperienza e bonus aggiuntivo, tuttavia il nocciolo della questione è sempre lo scontro diretto in PvP e per affrontarlo è necessario essere preparati e concentrati sulle mosse da fare. Non c'è auto-play in Summoners War: Lost Centuria, né gameplay in idle da prendere alla leggera mentre si pensa ad altro: si tratta sostanzialmente di un RPG a base di carte, nel quale la costruzione del party e la scelta strategica di mosse e contromosse è essenziale per vincere, cosa che rappresenta già un bello scarto rispetto alla norma dell'RPG gacha standard. Di converso, questa competitività che caratterizza il gioco comporta anche il forte rischio del pay to win, che effettivamente emerge alla lunga.