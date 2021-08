Rainbow Six Siege: arriva Leon Kennedy da Resident Evil

Rainbow Six Siege dà il benvenuto a una nuova collaborazione con Resident Evil, grazie alla quale potrete vestire l'operatore Lion come il mitico Leon S. Kennedy, il protagonista di del secondo e quarto capitolo della serie Survival Horror di Capcom.

Il Lion Elite Set è disponibile da ora nel negozio interno del gioco ed è ispirato agli abiti indossati dall'agente Kennedy durante le sue disavventure in Resident Evil 4. Il bundle include ovviamente l'uniforme, il coltello di Leon e una skin speciale a tema per il drone dell'operatore. Inoltre ci sono anche delle skin a tema per le armi V308, 417, SG-CQB, P9 e LFP86, nonché il ciondolo Elite Lion Charm con cui potrete decorare la vostra bocca da fuoco preferita. Potrete vedere il tutto in azione nel trailer qua sopra.

Questa non è la prima collaborazione tra Rainbow Six Siege e Resident Evil. Nei mesi scorsi infatti è arrivata la skin di Jill Valentine per Zofia.

Nel frattempo Rainbow Six Siege si prepara alle novità della nuova stagione, Operazione Crystal Guard, che tra le altre cose introdurrà l'operatore Osa, migliorerà le opzioni di personalizzazione, modifiche al bilanciamento e molto altro ancora. Per tutti i dettaglia vi consigliamo di leggere la nostra anteprima su Rainbow Six Siege: Operazione Crystal Guard.