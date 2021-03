Rainbow Six Siege: Jill Valentine di Resident Evil disponibile come skin di Zofia

Rainbow Six Siege ottiene oggi un particolare contenuto, frutto di una collaborazione alquanto inaspettata: Jill Valentine di Resident Evil compare infatti all'interno dello sparatutto tattico di Ubisoft grazie alla skin a tema per Zofia.

La questione era già emersa quando sono stati svelati i piani per il futuro di Rainbow Six Siege il mese scorso: l'iniziativa è incentrata sul 25esimo anniversario della serie Resident Evil, che è stato festeggiato proprio ieri in base alla data di uscita della versione originale del primo capitolo della serie Capcom, in Giappone.

Anche Rainbow Six Siege ha deciso dunque di festeggiare adeguatamente la ricorrenza del celebre survival horror con una skin a tema: questa viene applicata al personaggio di Zofia, che ottiene una personalizzazione Elite relativa all'agente S.T.A.R.S. ben nota a tutti. Si tratta di Jill Valentine, con tanto di divisa originale, pistola e acconciatura in perfetto stile classico.

Jill può essere acquistata attraverso lo store interno di Rainbow Six Siege a 1800 R6 Credit e non si tratta peraltro dell'unico contenuto a tema previsto all'interno di questa iniziativa: ci sarà infatti una seconda skin Resident Evil x Rainbow Six Siege ancora da annunciare, che porterà probabilmente un altro personaggio all'interno del roster