Game Freak: Junichi Masuda lascia per assumere il ruolo di capo creativo di The Pokémon Company

Junichi Masuda è stato promosso a capo creativo di The Pokémon Company, dopo aver lasciato il suo ruolo di managing director di Game Freak. La sua nuova posizione lavorativa sarà attiva dal 1° giugno 2022, ossia da oggi.

Junichi Masuda in foto con delle confezioni dei Pokémon

Masuda è stato uno dei fondatori di Game Freak, coinvolto nello sviluppo di Pokémon Rosso e Pokémon Verde per Game Boy. Da allora ha sempre lavorato alla serie supportandola.

In The Pokémon Company Masuda sfrutterà la sua profonda conoscenza del franchise Pokémon per creare nuovi servizi e prodotti.

"Sono stato il director della serie Pokemon, a partire da Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro, fino a Pokémon X e Pokémon Y, e sono stato coinvolto nello sviluppo di molti videogiochi, incluso Pokémon GO", ha dichiarato Masuda in un comunicato stampa con l'annuncio del suo addio a Game Freak. "Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i fan dei Pokémon."

"Da ora in avanti, spero di trascendere i confini dei videogiochi cercando di sorprendere, divertire e fare felici le persone di tutto il mondo, mentre faccio del mio meglio per connetterle tra loro, espandere la cerchia di chi gioca e aiutare a realizzare un mondo più ricco da condividere. Apprezzerò che continuiate a supportarmi nel mio nuovo ruolo."