PlayStation Plus: 3,2 milioni di abbonati nel Regno Unito e altri dati da Ofcom

Stando ai dati del resoconto annuale di Ofcom sulle abitudini online dei giocatori del Regno Unito, PlayStation Plus conta 3,2 milioni di abbonati sul territorio inglese. Il dato è particolarmente interessante se lo si relaziona a tutti gli altri.

Il 39% dei britannici con più di sedici anni e il 59% dei ragazzi tra i 3 e i 15 anni giocano online. In media, gli inglesi giocano online 7 ore e 33 minuti a settimana. Il dato comprende tutte le piattaforme da gioco: PC, console, VR e mobile.

Da notare che questi numeri provengono da un sondaggio condotto a fine 2021 e mostrano come sia diminuita la permanenza online delle persone dopo la fine dei confinamenti dovuti al COVID-19. L'unica fascia d'età in cui il consumo di giochi online è aumentato è quella compresa tra i 55 e i 64 anni.

Più del 58% di chi gioca online è abbonato ad almeno un servizio dedicato, come l'Xbox Game Pass o il PlayStation Plus. Al quarto trimestre del 2021, gli abbonati al PlayStation Plus erano 3,2 milioni (ovviamente parliamo di quello tradizionale), quelli all'Xbox Game Pass 2,6 milioni, seguiti da quelli a Xbox Live Gold (1,5 milioni) e Nintendo Switch Online (1,49 milioni).

Gli smartphone sono gli apparecchi più utilizzati per giocare tra gli adulti, ossia ben il 37% dei giocatori li sceglie, contro il 30% di quelli che scelgono le console. Queste ultime sono più utilizzate dai giovani. Più precisamente dal 60% di chi ha tra i 16 e i 24 anni e dal 59% di chi ha tra i 3 e i 15 anni.

Un ricerca di Childwise ripresa da Ofcom, afferma che il 14% di giovani inglesi tra i 5 e i 16 anni ha accesso a Xbox Series X o S, mentre solo il 10% a PS5. Un terzo di tutte le console nelle case è comunque Nintendo Switch.

Stando ai dati raccolti dal Safer Internet Centre, anch'essi ripresi da Ofcom, il 70% dei genitori ritiene che giocare online abbia aiutato i figli a rimanere in contatto con gli amici, mentre il 60% dei giovani tra gli 8 e i 17 anni ha affermato di sentirsi meno solo giocando online.

Candy Crush Saga è il più giocato dagli inglesi

Naturalmente ci sono anche le cattive notizie: se è vero che il 71% dei ragazzi che gioca online afferma che farlo li rende più felici, il 68% ha raccontato di aver incontrato giocatori tossici e offensivi. In questo senso, Ofcom ha rilevato anche una profonda differenza nella sensazione di sicurezza online tra giocatori e giocatrici.

Parlando di giochi, i più amati dai ragazzini sono i soliti Minecraft e Roblox, mentre gli adulti si lasciano andare a Candy Crush Saga, giocato da 2,5 milioni di inglesi a febbraio 2022. Segue Pokémon GO, giocato da 1,6 milioni di adulti.

Giocatissimo anche Wordle, che ha coinvolto più di 8,4 milioni di adulti a febbraio 2022.

Infine, più del 58% degli inglesi adulti guarda online contenuti relativi ai videogiochi. Il dato sale al 90% se si considera la fascia tra i 16 e i 24 anni. La prima piattaforma scelta per guardare i contenuti è YouTube, seguita da Instagram, TikTok e quindi Twitch.