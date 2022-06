Vince Zampella si è schierato a favore dei diritti dei trans, è il capo di Respawn Entertainment

Vince Zampella, il capo di Respawn Entertainment, si è schierato pubblicamente a favore dei diritti dei trans. Stiamo parlando dell'uomo che ha creato la serie Call of Duty e che ha lanciato giochi quali i Titanfall e Apex Legends.

La sua uscita non è stata casuale, ma è venuta in concomitanza con l'inizio del Pride Month, partito proprio oggi 1° giugno. Pare inoltre che sia stata una specie di reazione al silenzio di Electronic Arts, che possiede Respawn, dopo che per l'ennesima volta gli impiegati avevano chiesto alla compagnia di schierarsi sulla questione nel corso di una tavola rotonda interna.

Zampella: "I diritti dei trans sono diritti umani. Chiaro e semplice. Respawn è cresciuta seguendo i valori della diversità, dell'uguaglianza e dell'inclusione e si sforza di sostenerli. Cerchiamo di essere degli esseri umani migliori."

Zampella è uno degli uomini più in vista di Electronic Arts, grazie ai successi del suo studio. Oltre a supportare attivamente Apex Legends, Respawn attualmente ha assunto la direzione della serie Battlefield e sta lavorando all'attesissimo Star Wars Jedi: Survivor, seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Molti altri sviluppatori, inclusi alcuni di Electronic Arts, hanno ringraziato Zampella per la sua uscita pubblica.