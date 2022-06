Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: data d'uscita ufficiale annunciata

L'editore Spike Chunsoft e lo sviluppatore Chime Corporation hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: il 2 settembre 2022. Più precisamente, il gioco uscirà in Giappone il 1° settembre 2022 e in Europa e Nord America il giorno successivo. Sarà disponibile da subito per tutte le piattaforme: PC (via Steam), PS4 e Nintendo Switch. Naturalmente sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, un momento del gioco

L'edizione base di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness costerà 59,99€, mentre l'edizione per collezionisti 89,99€. La seconda comprenderà un poster di stoffa commemorativo con un disegno inedito di Kinema Citrus, un taccuino da esploratori con immagini e informazioni sulle creature che si incontreranno nel gioco, sulle reliquie e su altro ancora (naturalmente potrà essere usato anche per prendere appunti) e una custodia speciale.

La storia del gioco partirà con l'incontro tra Riko e Reg e con il loro susseguente viaggio nell'Abyss, ma volendo il giocatore potrà affrontare anche una storia alternativa rispetto a quella dell'anime, comunque supervisionata dall'autore Akihito Tsukushi.