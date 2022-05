Marvel's Midnight Suns trailer della versione rinnovata mostrato a giugno, per un'indiscrezione

Stando all'insider Tom Henderson, a giugno sarà pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns che mostrerà la versione rinnovata del gioco. Stando alla fonte di Henderson, si è deciso di rivedere la grafica del gioco dopo la presentazione di agosto 2021, che ha incontrato moltissime critiche da parte dei fan.

Marvel's Midnight Suns sarebbe dovuto essere pubblicato a marzo 2022, ma la sovvenuta necessità di rivederlo dal punto di vista visivo ha costretto a un lungo rinvio, come annunciato dal team di sviluppo. L'obiettivo di Firaxis Games è di lanciarlo per la seconda metà del 2022. A quanto pare potrebbe uscire a novembre.

Naturalmente per ora non c'è niente di confermato, quindi non ci resta che attendere notizie ufficiali. Certo, rimane il fatto che il gioco è sparito dalla scena pubblica dopo essere apparso quasi completo, quindi qualcosa deve essere necessariamente successa dietro le quinte.

Comunque sia, il nuovo trailer potrebbe essere pubblicato il 9 giugno 2022, in occasione della Summer Game Fest di Geoff Keighley. Staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns è stato classificato in Corea del Sud. Ci potremo giocare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.