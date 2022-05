Marvel's Midnight Suns classificato in Corea, uscita imminente?

Marvel's Midnight Suns è stato classificato in Corea del Sud in queste ore, cosa che rafforza l'idea che l'uscita, o quantomeno l'annuncio della data d'uscita, sia ormai imminente, considerando come il titolo possa essere vicino al suo completamente definitivo.

Si tratta del nuovo strategico da parte di Firaxis che riprende lo stile di XCOM ma lo trasferisce in un contesto completamente diverso, sfruttando una ricca licenza Marvel che consente di utilizzare vari super-eroi appartenenti alla serie Midnight Sons. Il gioco era destinato a uscire a marzo secondo i primi annunci, ma è stato poi rimandato alla seconda metà del 2022, ancora senza un'indicazione più precisa sul suo arrivo sul mercato.

Marvel's Midnight Suns, immagine con i personaggi

Qualche giorno fa, il gioco è stato classificato anche dall'Australian Classification Board, assegnando peraltro al titolo la categoria "Mature".

Ovviamente va considerata come un'indicazione vaga, ma spesso la classificazione arriva quando il prodotto ha assunto una forma quasi completa, cosa che potrebbe significare un possibile annuncio della nuova data d'uscita a breve. D'atra parte, ci avviciniamo alla stagione delle presentazioni e degli annunci, dunque anche Marvel's Midnight Suns tornerà probabilmente a mostrarsi dopo un lungo periodo di silenzio.

Tempo fa avevamo visto un primo video di gameplay e ne abbiamo parlato in un'anteprima dedicata.